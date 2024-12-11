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Samsun'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Samsun'da Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Atakum ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörde sürücü İbrahim Ağca hayatını kaybetti. Olay yerinde yaşamını yitiren 75 yaşındaki Ağca'nın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Ağca (75) idaresindeki 55 FL 118 plakalı odun yüklü traktör, Çamlıyazı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Traktörün altına kalan Ağca, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ağca'nın cansız bedeni jandarmanın çalışmasının ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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