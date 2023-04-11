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Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Samsun'un Yakakent ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir kişi öldü.

Karaaba Mahallesi'nde Erol Albayrak (49) idaresindeki traktör şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen sağlık ekipleri Albayrak'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Albayrak'ın cenazesi Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Yakakent Samsun Güncel Haberler

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