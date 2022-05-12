Samsun'da devrilen traktördeki anne ve oğlu hayatını kaybetti
AA - Yaşar Karaman - Güncel
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu anne ve oğlu öldü.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu anne ve oğlu öldü.
Köroğlu Mahallesi'ndeki tarlalarına gitmek isteyen Yüksel A. (45) idaresindeki traktör Eğrikiraz mevkisinde bulunan ormanlık alanda devrildi.
Kazada Yüksel A. ve traktörde bulunan annesi Hayriye A. (72) yaşamını yitirdi.
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AA / Yaşar Karaman - Güncel