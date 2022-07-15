Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Samsun'un Kavak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Tahsin Derinyar'ın (26) kullandığı 53 RU 099 plakalı otomobil, Samsun- Ankara kara yolu Hacı Ömerli mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Karşı şeride geçiş için kullanılan yola giren otomobil, devrildi. Kazada yaralanan Derinyar, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Recep Bilek - Güncel