Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Çarşamba ilçesinde çöp bidonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi. Çarşamba ilçesinde çöp bidonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi. Cavit Sarıtaş'ın (58) kullandığı 28 AP 105 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Melikköy mevkisinde kontrolden çıkarak çöp bidonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü araçtan fırlayıp yola düştü. Sarıtaş, olay yerinde hayatını kaybederken, cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA / Recep Bilek - Güncel Çarşamba Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.