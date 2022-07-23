Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Çarşamba ilçesinde çöp bidonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi.

Çarşamba ilçesinde çöp bidonuna çarparak devrilen otomobilin sürücüsü, yaşamını yitirdi.

Cavit Sarıtaş'ın (58) kullandığı 28 AP 105 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Melikköy mevkisinde kontrolden çıkarak çöp bidonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobilin sürücüsü araçtan fırlayıp yola düştü.

Sarıtaş, olay yerinde hayatını kaybederken, cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Çarşamba Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title