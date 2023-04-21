Samsun'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Furkan Cayır'ın (23) kullandığı 55 AF 786 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Kürşad Ali Kara (27), Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel