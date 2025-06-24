Samsun'da Devrilen Otomobilde 5 Kişi Yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir otomobilin virajı alamayarak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.C.Ç. (18) idaresindeki 07 BPV 10 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi'ndeki viyadüğün altında virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan A.H.K. (19), İ.G. (16), F.Ü.Y. (16) ve R.K. (14) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel