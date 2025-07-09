Samsun'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
Samsun'un Canik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Adnan Ö. (64) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Samsun'un Canik ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Adnan Ö. (64) yönetimindeki 55 AOG 840 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Kirazlık mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan Adnan Ö, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel