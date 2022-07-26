Samsun'da devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Abdullah Topuz'un (72) kullandığı 55 YD 108 plakalı otomobil, Şahinkaya Mahallesi yolunun 4. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Devrilen otomobilin alev alması sonucu sürücü, yanarak hayatını kaybetti.
Topuz'un cansız bedeni, jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Recep Bilek - Güncel