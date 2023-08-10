Samsun'da Dev KYK Yurdu İnşaatı Tamamlanıyor

Samsun'da yapımı devam eden Türkiye'deki en büyük KYK yurdu olan 5 bin 220 kişilik yurdun yüzde 75'i tamamlandı. Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün diğer yatırımları da devam ediyor.

Samsun'da yapımı devam eden 546 milyon 578 bin TL maliyetli, Türkiye'de 'aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurt' olma özelliğini taşıyan 5 bin 220 kişilik KYK yurdunun yüzde 75'i tamamlandı.

İl genelinde gençlik ve spor yatırımları yapmaya devam eden Samsun İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün 2023 yatırım döneminde devam eden 7, tamamlanan ise 1 projesi bulunuyor. Bu projelerin toplam maliyeti 598 milyon 245 bin TL olurken, şu ana kadar projeler için 443 milyon TL harcandı.

'Aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurt' olma özelliğini taşıyor

Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) Genel Müdürlüğü'nün 5 bin 220 kişilik yurt inşaatının toplam proje tutarı 546 milyon 578 bin TL olan öğrenci yurdunun yüzde 75'i tamamlandı. Atakum ilçesinde üniversite kampüsünde yer alan yurt inşaatı için bu zamana kadar 436 milyon TL kaynak kullanılırken, 2023 yılı içinse 109 milyon TL daha kaynak kullanılacak. Yurt, 12 blok halinde toplam 113 bin 186 metrekare alan üzerine inşa ediliyor. Kurupelit Kampüsü'ne inşa edilen yurtta; 8 adet yurt bloku, 2 adet sosyal tesis bloku, 2 adet çok amaçlı salon, 246 araçlık otopark ve 2 adet de açık spor sahası yer alıyor. 'Aynı yerde toplu olarak bulunan en büyük yurt' olma özelliğini taşıyan KYK yurdunun tamamlanan kısımlarına öğrenciler de kalabilecek.

Ayrıca müdürlüğün Samsun'da Canik Spor Kompleksi genel bakım onarım ve çevre düzenleme işinin yüzde 40 (24,3 milyon TL), Canik Haluk Ulusoy Sentetik Saha Onarımı ve Betonarme Soyunma Odası işinin yüzde 70'i (10,8 milyon TL), Samsun Çarşamba Kano Sporları Merkezi ikmal işinin yüzde 75'i (4,1 milyon TL), 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu ve Alaçam İlçe Müdürlüğü doğalgaz dönüşümü işinin yüzde 75'i (1 milyon TL), 19 Mayıs İlçe Müdürlüğü'ne bağlı tesislerin onarımı işinin yüzde 25'i (3,1 milyon TL) tamamlandı. 7 milyon TL'lik Bafra ve Vezirköprü ilçelerindeki sentetik çim sahalar işinin de yapımına yeni başladı.

Öte yandan 1 milyon 129 bin TL bütçeli İlkadım Gençlik Merkezi bakım-onarım işinin tamamı bu yatırım döneminde tamamlandı. - SAMSUN