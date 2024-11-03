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Samsun'da Dereye Uçan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Samsun'da Dereye Uçan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Samsun'un Atakum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Mercan Altun Alev hayatını kaybetti, sürücü Umutcan Akın ağır yaralandı. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde dereye uçan otomobildeki Mercan Altun Alev hayatını kaybetti, sürücü Umutcan Akın (30)ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Yenimahalle Mahallesi 3145. Sokak Atakent Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Umutcan Akın'ın kontrolünü kaybettiği 55 AKL 551 plakalı otomobil, Afanlı Deresi'ne uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Mercan Altun Alev'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Umutcan Akın ise sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Akın, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Alev'in cansız bedeni ise otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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