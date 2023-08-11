Samsun'da dereye devrilen otomobilden sürücüyü vatandaşlar çıkardı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde dereye devrilen otomobildeki sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.