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Samsun'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Samsun'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan tatbikatta, deprem sonrası hastaların sevki ve acil müdahaleler simüle edildi. Başhekim, artan depremler nedeniyle personeli hazırlamanın önemine vurgu yaptı.

Samsun'da, Bafra Devlet Hastanesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatta senaryo gereği depremin ardından yoğun bakım bölümünde yatan hastaların farklı hastanelere sevki sağlandı, acil servisine başvuran depremzedelerin ilk müdahaleleri yapıldı.

Hastane Başhekimi Alaiddin Domaç, Türkiye'de son zamanlarda depremlerin arttığını, bu nedenle personeli olası depreme hazırlamak istediklerini belirterek, "Yaşanabilecek tüm afetlere hazırlıklı olmak çok önemli. Tatbikat sürecinde yanımızda olan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü personeli, 112 Acil Servis ekipleri ve tüm personelimize teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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