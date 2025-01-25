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Samsun'da Depoda 755 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Depoda 755 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda bir depoda 755 litre etil alkol bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir depoda yapılan aramada, 755 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.Ö'nün (56) etil alkol bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İlkadım ilçesinde şüpheliye ait depoya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 755 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan B.Ö. jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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