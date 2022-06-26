Samsun'da denize giren genç boğuldu Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren genç boğuldu. Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren genç boğuldu. Alınan bilgiye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinden Atakum'a arkadaşlarıyla gelen Serhan Viran (24), serinlemek için Gençlik Plajı'nda denize girdi. Bir süre sonra denizde çırpınmaya başlayan Viran, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve cankurtaran ekipleri, Viran'ı bulmak için arama çalışmalarına başladı. Kurbağa adamlar, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından gence ulaştı. Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Viran, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtartılamadı. AA / Recep Bilek - Güncel gençlik Amasya Samsun Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Samsun'da denize giren genç boğuldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.