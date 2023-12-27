Samsun'da Denizden Midye Çıkaran Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, denizden 14 çuval midye çıkaran kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir kişinin denizden midye çıkardığı tespit edildi.

Söz konusu kişiye Su Ürünleri Kanunu'na göre 5 bin 628 lira idari para cezası verildi. 14 çuval midye ise görevlilerce doğal ortamına geri bırakıldı.

Bu kişiye ait midye avcılığında kullanılan 2 termal elbise, 1 midye sepeti, 3 çift eldiven, 1 yağmurluk ve 1 valize el konuldu.