Samsun'da denizde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı SAMSUN - Samsun'da denize açıldıktan sonra geri dönemeyerek mahsur kalan 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemiadamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Çarşamba ilçesi Hürriyet Mahallesi açıklarında saat 17.30 sıralarında meydana geldi. 3 şahsın denizden açıldıkları ve geri dönemedikleri ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemiadamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri ve Sahil Güvenlik ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Kıyıdan yaklaşık 300 metre açıkta 3 şahsın denizde yatar vaziyette olduğunu gören ekipler Eylül K. (16), Hazal N.T. ve Özgürhan Ç.'yibotlara alıp güvenli bir şekilde karaya çıkardı.

Öte yandan denize açılan 3 kişinin dalganın etkisiyle geri dönemedikleri öğrenildi.