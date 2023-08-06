Samsun'da Denizde Kaybolan Kişi İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren bir kişi kayboldu, onu kurtarmaya çalışan bir kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine dalgıç polisleri ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Samsun'da serinlemek için denize giren 1 kişi kayboldu, onu kurtarmaya çalışan 1 kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakırlar Yalı Mahallesi'nde oturan İlyas Sait Dündar (31) yeğeni, kız kardeşi, annesi ve eniştesi ile birlikte yüzmek için denize gitti. Yeğeni Yusuf U. ve eniştesi Ali Sait U. ile birlikte denize giren İlyas Sait Dündar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren genci gören vatandaşlardan Murat A.(30) ise genci kurtarmak için denize girdi. Bir süre sonra Murat A. da akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerinde bulunan cankurtaranlar tarafından kurtarılan Murat A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurbağa adamlar ve Sahil Güvenlik tarafından arama çalışması başlatıldı

Denizde akıntıya kapılarak kaybolan İlyas Sait Dündar için Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Samsun Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından su altında arama çalışması başlatıldı. Saatlerce aranan genç adam bulunamadı. Olay yeri gelen gencin yakınları ise gözyaşı döktü. Denizde kaybolan genci arama çalışması devam ediyor. - SAMSUN