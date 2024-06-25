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Samsun'da denizde kaybolan gencin arama çalışmaları sonuçsuz

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Samsun'un Terme ilçesinde denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için yürütülen çalışmalardan 4. günde de sonuç alınamadı. Arama çalışmaları yarın da devam edecek.

Samsun'un Terme ilçesinde denizde kaybolan 22 yaşındaki gencin bulunması için yürütülen çalışmalardan 4. günde de sonuç alınamadı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, AFAD, itfaiye, jandarma dalgıçları, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği dalgıç polislerinden oluşan ekip, Taşlık Mahallesi açıklarında denizde kaybolan Cihan Yılmaz'ın bulunması amacıyla helikopter ve dronun yanı sıra karadan ve denizden de çalışma yürüttü.

Arama çalışmalarını takip eden Cihan Yılmaz'ın amcası Uysal Yılmaz, AA muhabirine, yeğeniyle ilgili henüz bir ize rastlanılmadığını belirterek, "Ailesi olarak çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bir an önce bulunmasını bekliyoruz. Çalışmalara destek veren herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Cihan Yılmaz'ın bulunması için çalışmalara yarın da devam edilecek.

İstanbul'dan Samsun'a düğününü yapmak için gelen Cihan Yılmaz, 22 Haziran'da iki kuzeniyle girdiği denizde kaybolmuş, bunun üzerine arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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