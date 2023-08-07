Samsun'da Denizde Kaybolan Gencin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 31 yaşındaki İlyas Said Dündar'ı bulmak için arama çalışmaları devam ediyor. Kurbağa adamlar su altında arama çalışması yaparken, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopteri ise havadan arama çalışmalarına destek veriyor.

Olay, Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu sahilinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakırlar Yalı Mahallesi'nde oturan İlyas Sait Dündar (31) yeğeni, kız kardeşi, annesi ve eniştesi ile birlikte yüzmek için denize gitti. Yeğeni Yusuf U. ve eniştesi Ali Sait U. ile birlikte denize giren İlyas Sait Dündar bir süre sonra akıntıya kapıldı. Akabinde bir daha haber alınamayan genç için arama çalışması sürüyor.

Hava destekli arama

Gencin kaybolmasının ikinci gününde su altında Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü kurbağa adamları tarafından arama çalışması yapılıyor. Arama çalışmalarını anbean takip eden gencin yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopteri de arama çalışmalarına havadan destek veriyor.

Baba uyarmış

Oğlunu denize gitmeden önce uyardığını ifade eden baba Necati Dündar ise "Çocuğuma özellikle oraya gitme dedim. Orası tehlikeli bölge dedim. Orada sürekli boğulmalar oluyor diye söyledim. Özellikle bu bölge boğulma vakalarının olduğu yerdir. Beni dinlemedi. Demek ki ömrü buraya kadarmış. Şu anda bütün ekipler seferber olmuş durumda. Sağ olsunlar arıyorlar" dedi.

Genci arama çalışmaları devam ediyor. - SAMSUN