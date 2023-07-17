Samsun'da denizde kaybolan çocuğun arama çalışmaları devam ediyor

Samsun'un Atakum ilçesinde girdikleri denizde boğulan kuzeni ve ikiz kardeşi olan Ahmet Altundal'ı arama çalışmaları 3. gününde de sürüyor. Ekipler, kaybolan çocuğu bulmak için deniz yüzeyinde ve su altında arama yapıyor.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde girdikleri denizde kuzeni ve ikiz kardeşi boğulan, kendisi ise kaybolan Ahmet Altundal'ı (10) arama çalışmaları 3'üncü günde de sürüyor.Olay, 15 Temmuz'da Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. Osman Topçu (44), çocukları Elif Nur Topçu (10) ve Oğuzhan Topçu (8) ile ikiz yeğenleri İncilay ve Ahmet Altundal ile birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Osman Topçu ile çocukları ve yeğenleri akıntıya kapılarak suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımı ile Osman Topçu, Elif Nur Topçu, Oğuzhan Topçu ve İncilay Altundal sudan çıkarılarak çağrılan ambulansla bir özel hastaneye götürüldü. Ancak çocuklardan İncilay Altundal ve Elif Nur Topçu kurtarılamadı. İki kuzen dün toprağa verildi. Osman Topçu ve oğlu Oğuzhan Topçu'nun hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

AİLENİN UMUTLU BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Kaybolan Ahmet Altundal için bugün de ekipler çalışma yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Altundal'ın kaybolduğu alandaki kayalıklarda ve botlarla deniz yüzeyinde çalışma yürütürken, dalgıçlar ise su altında arama yaptı. Çalışmalar aralıksız sürerken, ailenin bölgede umutlu bekleyişi ise sürüyor. (DHA)