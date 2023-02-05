Samsun'da denizde kadın cesedi bulundu Güncel Haberler Samsun'un İlkadım ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Samsun'un İlkadım ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, liman sahası içinde yer alan Sevgi Kafe civarında sabah saatlerinde yürüyüş yapanlar, denizde ceset olduğunu polis ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, denizden çıkardıkları cesedin Ayten E'ye (68) ait olduğunu belirledi. Cesedin üzerinden kimliğin yanı sıra dün Amasya'dan Samsun'a kesilmiş otobüs bileti de bulundu. İki çocuk annesi olduğu ve Amasya'da ikamet ettiği öğrenilen Ayten E'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel İlkadım Samsun Güncel Haberler

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