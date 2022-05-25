Samsun'da denizde güdümlü mermi roket motoru bulundu - Haberler

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Samsun'da denizde güdümlü mermi roket motoru bulundu

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da denizde güdümlü mermi roket motoru bulundu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi açıklarında, patlayıcı ihtiva etmeyen güdümlü mermi roket motoru bulundu.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesi açıklarında, patlayıcı ihtiva etmeyen güdümlü mermi roket motoru bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dereköy Mahallesi'nde denizde şüpheli bir cismin olduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sahil güvenlik ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, yaptıkları kontrolde cismin Rus menşeli, güdümlü mermi roket motoru olduğunu ve patlayıcı ihtiva etmediğini belirledi.

Teçhizatın Samsun İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak imha edileceği öğrenildi.

AA / Recep Bilek - Güncel

Patlayıcı, Samsun, Mayıs, Roket, Güncel, Haberler

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