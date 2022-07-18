Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu. Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu. Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Golf Sahası yakınındaki kaya dolguların bulunduğu bölgede, su yüzeyinde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, su yüzeyindeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 35 - 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. AA / Recep Bilek - Güncel Samsun su Güncel Haberler

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