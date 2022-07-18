Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu

AA - Recep Bilek - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.

Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Golf Sahası yakınındaki kaya dolguların bulunduğu bölgede, su yüzeyinde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, su yüzeyindeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, 35 - 40 yaşlarındaki bir erkeğe ait cesedi sudan çıkardı.

Ceset, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title