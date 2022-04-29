Samsun'da denizde erkek cesedi bulundu
Samsun'un İlkadım ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.
İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesi sahilinde erkek cesedi bulundu.
Liman içi mevkisinde balık tutmaya gidenler, denizde kaya dolgusu olan bölgede hareketsiz haldeki kişiyi görünce polise haber verdi.
Olay yerine giden Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
İtfaiye ve deniz polisinin yardımıyla sudan çıkartılan cesedin engelli Ferat Kılınç'a (52) ait olduğu tespit edildi.
Kılınç'ın cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / İlyas Gün - Güncel