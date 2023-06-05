Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurbağa Adamlarca Kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurbağa adamlarca kurtarıldı. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İsminin Ö.F. U. (16) ve bilincinin kapalı olduğu belirtilen çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.