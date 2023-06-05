Samsun'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren Çocuk Kurbağa Adamlarca Kurtarıldı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurbağa adamlarca kurtarıldı. Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İsminin Ö.F. U. (16) ve bilincinin kapalı olduğu belirtilen çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurbağa adamlarca kurtarıldı.
Adnan Menderes Bulvarı yakınındaki sahilde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi.
Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Kurbağa adamlarca sudan çıkarılan çocuk kıyıya getirildi. İsminin Ö.F. U. (16) ve bilincinin kapalı olduğu belirtilen çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.