Samsun'da Denizde Boğulma Olayı: 1 Genç Hayatını Kaybetti, Diğer Genç Aranıyor

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren iki gençten biri boğularak hayatını kaybetti, diğer genç için arama çalışmaları devam ediyor. Olay, sabah saatlerinde yaşandı ve cankurtaranlar ile deniz polisi olay yerine sevk edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 2 gençten 1'i boğuldu, suda kaybolan diğer genç aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Çorum'dan Samsun'a gelen üç arkadaştan 2'si Çobanlı İskelesi'nde sabahın erken saatlerinde denize girdi.

Kıyıda bekleyen kişi, arkadaşlarının suda kaybolduğunu görünce cankurtaranlar ve polisten yardım istedi.

Olay yerine deniz polisi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin sahilde görevlendirdiği cankurtaranlar Haşim Arıcı'nın (18) cansız bedenini sudan çıkardı.

Arıcı'nın cenazesi sağlık ekibi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi morguna kaldırıldı.

Kimlik bilgilerine göre Arıcı'nın iki gün önce doğum günü olduğu öğrenildi.

Suda kaybolan S.S.K'yi (17) arama çalışmaları iki dalgıçla sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
