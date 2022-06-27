Samsun'da denizde boğulan gencin cenazesi defnedildi
AA - Hülya Turan - Güncel
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Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan gencin cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.
Samsun'un Atakum ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan gencin cenazesi, Amasya'nın Merzifon ilçesinde toprağa verildi.
Gençlik Plajı'nda girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 24 yaşındaki Serhan Viran'ın cenazesi, Merzifon ilçesine getirildi.
Viran'ın cenazesi, Muşruf köyünde kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi. Törene, gencin ailesi ve yakınları katıldı.
Viran'ın Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi.
AA / Hülya Turan - Güncel