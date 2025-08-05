Samsun'da Denizde Akıntıya Kapılan Genç Kurtarıldı

Samsun'da Denizde Akıntıya Kapılan Genç Kurtarıldı
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Atakum ilçesinde denize giren 19 yaşındaki Ensar M. S., akıntıya kapılarak panik yaşadı. Can kurtaran ekiplerinin zamanında müdahalesi sonucu sağlık durumu iyi bir şekilde kurtarıldı. Yetkililer, bölgedeki akıntı riskine karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren 19 yaşındaki genç, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Körfez Plajı'nda Ensar M. S. açıkta akıntıya kapılması üzerine panik yaşadı.

Olayı fark eden cankurtaran ekiplerinin zamanında müdahalesiyle sudan çıkarılan Ensar M.S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, bölgedeki akıntı riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
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