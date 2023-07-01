Samsun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

SAMSUN - Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 97. Yılı Kutlamaları çerçevesinde Samsun açıklarında tören düzenlendi.

Samsun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı 97. Yılı Kutlamaları çerçevesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsunum-1 Gemisi'nde tören düzenlendi. Protokol üyelerinin katılımıyla düzenlenen törende açılan gemide önce saygı duruşunda bulunuldu ardından da İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan Samsun Bölge Liman Başkanı Muhammet Özçelik, törene katılanlara teşekkür ederek, bayramı kutladı.

Mavi vatanın önemine değinen Samsun Vali Vekili Şevket Cinbir ise, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın ülkemize ve aziz milletimize hayırlar ve güzellikler getirmesini diliyorum. Kendi karasularımızda ve kendi limanlarımız arasındaki denizcilik faaliyetlerini, deniz işletmelerini ve bu faaliyetleri kendi devletimizin kontrolü altında yapılması esastır ve bu bizim aynı zamanda egemenliğimizin bir gereğidir. Egemenlik haklarımızın sonucudur. Bunun bir kanunla ifade edilmiş olması da önemli. Zaten millet olarak dünyayı paylaşmayı bilen, dünyadaki zenginliklerin bütün insanlığın hizmetinde olduğu anlayışında olan bir milletiz. Bunu bu anlayışla hayatiyetimizi devam ettirirken gerilerden gelen devlet geleneğimizden aldığımız güçle yine aziz ecdadımızın bize yüklediği sorumlulukların farkında olarak geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz" dedi.

"Mavi vatandaki tüm zenginlikleri ortaya çıkararak daha güçlü Türkiye'yi inşa etme fırsatını yakalayacağız"

Daha güçlü bir Türkiye için Mavi Vatan'daki fırsatlardan yararlanılması gerektiğine dikkat çeken Cinbir, "Biliyoruz ki geçmişten devraldığımız sorumluluklarımız var, yerine getirilmeyi bekliyor. Yine hedeflerimiz var. Büyük Önder Atatürk'ün ifade ettiği gibi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini gerçekleştirme gibi bir çabamız var. Bunu yaparken bu hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalışmak gerektiğinin farkındayız. Bu çalışmalarımızın içerisinde denizcilik faaliyetlerimizde çok önem taşımaktadır. Çünkü ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu denizlerimizdeki ticari faaliyetlerimizi sürdürürken yine denizlerimizin barındırdığı zenginliklerden de yararlanabilmenin yol ve yöntemini bulmak durumundaydık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da son zamanlarda bunun çabası ve gayreti içerisindeyiz. Egemenlik haklarımızın geçerliliğini bir kez daha bütün dünyaya duyurduğumuz mavi vatandaki bütün zenginlikleri ortaya çıkararak daha güçlü Türkiye'yi inşallah hep birlikte inşa etme fırsatını yakalamış olacağız. Millet olarak bunun çabası içerisindeyiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından deniz şehitleri ve bayramın anısına mavi sulara çelenk bırakıldı. Törene ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, protokol üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.