Samsun'da Demir Kapıya Saklanmış 552 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan baskında, demir kapıya saklanmış 552 kapsül sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde baskın yapılan evde, demir kapıya düzenekle saklanmış 552 kapsül sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik, İlkadım ilçesi Kuşçulu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evdeki aramada, demir kapıya düzenekle saklanmış 552 kapsül sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli M.A., gözaltına alındı.