Samsun'da Demir Kapıya Saklanan 552 Adet Ecza Hap Operasyonla Ele Geçirildi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda demir kapıya düzenek kurularak saklanmış 552 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlkadım Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım ilçesine bağlı Kuşçulu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, demir kapıya düzenek kurularak saklanmış 552 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili M.A., gözaltına alındı.