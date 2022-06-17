Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden biri tutuklandı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden Irak uyruklu A.N.S.S'nin de işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kentte 9 Haziran'da İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, 6 zanlı daha önce sınır dışı edilmişti.
AA / Recep Bilek - Güncel