Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu zanlıya adli kontrol - Haberler

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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu zanlıya adli kontrol

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu zanlıya adli kontrol

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Soruşturma kapsamında ekipler, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Irak uyruklu A.G.M.A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun, Terör, Irak, DEAŞ, Güncel, Haberler

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