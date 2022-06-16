Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı daha sınır dışı edilecek Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 3'ünün daha sınır dışı edilmesine karar verildi. Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 3'ünün daha sınır dışı edilmesine karar verildi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 3'ünün daha işlemleri tamamlandı. Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki bir zanlının işlemleri ise sürüyor. Kentte 9 Haziran'da İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, 3 zanlı sınır dışı edilmişti. AA / Recep Bilek - Güncel Güncel Haberler

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