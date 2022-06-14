Samsun'da DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlı sınır dışı edilecek
AA - Recep Bilek - Güncel
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 3'ünün sınır dışı edilmesine karar verildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 3'ünün sınır dışı edilmesine karar verildi.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı.
Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Ekiplerce 9 Haziran'da İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
AA / Recep Bilek - Güncel