Samsun'da DEAŞ Operasyonunda Gözaltına Alınan Şüpheli Serbest Bırakıldı
Samsun'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliye ait dijital materyallere de el konuldu.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu S.A.M.M. (29) gözaltına alındı.
Şüpheliye ait dijital materyallere de el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel