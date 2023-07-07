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Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı

Samsun'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı

Güncel Haberler

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 9 zanlıdan 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ içinde faaliyette bulunan ve Samsun'da yaşadıkları belirlenen Iraklı 9 zanlı, 6 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu 9 zanlıdan 5'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ içinde faaliyette bulunan ve Samsun'da yaşadıkları belirlenen Iraklı 9 zanlı, 6 Temmuz'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Samsun Irak Güncel Haberler

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