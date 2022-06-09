Samsun'da DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Haberler

Samsun'da DEAŞ operasyonunda 7 zanlı yakalandı Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 7 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat şubeleri ekiplerince İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda, zanlılara ait dijital materyale el konuldu. AA / Recep Bilek - Güncel Samsun Irak Güncel Haberler

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