Samsun'da DEAŞ Operasyonu Sonucu Gözaltına Alınan 9 Kişi Serbest Bırakıldı
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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişi hakkkında yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce İlkadım ve Atakum ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce örgüt içerisinde faaliyet gösteren Irak uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe haklarında yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)