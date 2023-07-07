Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Serbest Bırakıldı

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile salıverildi.<İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce İlkadım ve Atakum ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önce örgüt içerisinde faaliyet gösteren Irak uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.