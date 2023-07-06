Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 şüpheli gözaltına alındı. Irak uyruklu olan şüphelilerin üzerindeki soruşturma devam ediyor.
SAMSUN'un 2 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.<İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlarda yapıldı. Irak uyruklu 9 şüpheli, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel