Samsun'da TEM polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da TEM polisi tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleŞube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Atakum ve İlkadım ilçelerinde bulunan çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda kapsamında Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan DEAŞ şüphelilerinin emniyetteki sorgulanmaları devam ederken, işlemleri tamamlanan 2 kişi Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.