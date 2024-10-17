Samsun'da DEAŞ Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 33 yaşındaki Suriye uyruklu M.O. gözaltına alındı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
Atakum ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu M.O. (33) gözaltına alındı.
Şüpheliye ait dijital materyallere de el konuldu.