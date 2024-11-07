Samsun'da DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Samsun'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Irak uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye ait dijital materyallere el konuldu.
Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Irak uyruklu B.J.J.J. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliye ait dijital materyale de el konuldu.