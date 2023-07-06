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SAMSUN'DA DEAŞ'A YÖNELİK OPERASYON 9 GÖZALTI

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SAMSUN'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik İlkadım ve Atakum ilçelerindeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Operasyon İlkadım Güncel Haberler

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