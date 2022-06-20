Damperi açık kalan kamyon yön tabelasına çarptı Samsun'un Canik ilçesinde damperi açık kalan kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı. Samsun'un Canik ilçesinde damperi açık kalan kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu yol bir süre ulaşıma kapandı. Samsun-Ordu kara yolundan Samsun yönüne seyreden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 55 AAK 223 plakalı kamyonun damperi, Belediyeevleri mevkisindeki viyadük üzerinde açıldı. Bunu fark etmeyen sürücü ilerlemeye devam etti. Kamyonun damperi, bir süre sonra güzergahtaki yön tabelasına çarptı. Tabelanın devrilmesi sonucu kara yolu trafiğe kapandı. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri devrilen tabelayı parçalayarak yolu temizledi. Çalışmaların ardından kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. AA / Veysel Altun - Güncel Güncel Haberler

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