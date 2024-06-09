Samsun'da dalgıçlardan deniz dibi demizliği

Samsun'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında dalgıçlar deniz tabanında temizlik yaptı.

Samsun'da "Gelecek için denizlere sahip çık" kampanyası çerçevesinde dalgıçlar Batıpark Balıkçı Barınağı'nda deniz altı temizliği yaptı.

Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kübra Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Samsun Dalış Kulübü işbirliğinde deniz dibi temizliği etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Kendisi de etkinlikte dalgıç olarak temizliğe katılan Küçük, amaçlarının çevre konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu ifade ederek, "Amacımız denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek. Aslında gün geçtikçe havamız, suyumuz, toprağımız ve denizlerimiz sürekli kirlenmekte. Bunların sorumlusu biz insanlarız. Biz de bugün çevre günü kapsamında bu kirliliğe dikkat çekmek amacıyla toplandık." dedi.

Küçük, deniz temizliği sonrası insanların denizlere verdiği zararı göstermek istediklerini de sözlerine ekledi.

Samsun Dalış Kulübü Başkanı, eğitmen Serdar Bostancı da her yıl deniz altında temizlik yaptıklarını ifade ederek, "On deneyimli dalgıçlarımızla çevre farkındalığı yaratmak amacıyla Batıpark Balıkçı Barınağı'nda su altı temizliği yapacağız. Denizden çıkan kirliliği buraya yığdığımızda kişilerin daha duyarlı olması sağlanacak. Belki gelecek için bindiğimiz dalı kesmeyeceğiz de sahip çıkacağız. 'Gelecek için denizlere sahip çık' etkinliği Türkiye'nin bütün bölgelerinde eş zamanlı yapıldı, bu hafta biz de bugün yapıyoruz." diye konuştu.

Bostancı, 10 dalgıcın tüplü 4 dalgıcın ise şnorkelle dalarak temizlik yapacağını belirtti.

Batıpark Amatör Balıkçılar Su Sporları Dernek Başkan Yardımcısı Selehattin Değirmenci ise barınaklarını temiz tutmaya çalıştıklarını aktararak, "Kalıntı ağlar var bunlar balıkları yok ediyor. Bu tip etkinliklerin devamlı yapılmasını talep ediyoruz. Denize duyarlı olan herkesin çevresine de duyarlı olması lazım. Geleceğe miras bırakmak için biz elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda, denizden çıkarılan araba tekerleği, metal, plastik şişeler ve atıklar bir süre sergilendikten sonra geri dönüşüme gönderildi.