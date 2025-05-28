Samsun'da Dalgıçlar, Deniz Dibi Temizliği ile Çevre Bilinci Oluşturdu

Samsun'da Dalgıçlar, Deniz Dibi Temizliği ile Çevre Bilinci Oluşturdu
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Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun'da dalgıçlar, Canik Balıkçı Barınağı'nda deniz dibini atıklardan temizledi. Öğrencilere deniz ve çevre kirliliği ile ilgili farkındalık kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çıkarılan atıklar sergilendi.

Samsun'da dalgıçlar, Dünya Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında Canik Balıkçı Barınağı'nda deniz dibini atıklardan temizledi.

İl Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı işbirliğiyle öğrencilere, deniz ve çevre kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak için dalgıçlar tarafından dip temizliği çalışması yapıldı.

Canik Balıkçı Barınağı'nda denizden çıkarılan terk edilmiş ağlar, plastik şişeler, teneke kutular, lastik tekerlekler gibi çevreyi tehdit eden atıklar öğrenciler için sergilendi.

Deniz dibinden çıkarılan kabuklu deniz canlılarını yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler hem doğayı keşfetti hem de denizin kirletilmemesi gerektiğini öğrendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, öğrencilerde erken yaşta çevre bilinci oluşturmak istediklerini söyledi.

Denizlerden çıkan atıkları öğrencilere göstermek istediklerini anlatan Sağlam, "'Mavi Vatan' diye adlandırdığımız denizlerimiz bizim ve su ürünleri varlığı için çok önemli yaşam kaynağıdır. Denizlerimizin temiz kalması için terk edilmiş ağlar, plastik şişeler, teneke kutular, lastik tekerlekler gibi çevreyi tehdit eden atıkların atılmaması gerekiyor. Bu nedenle çocuklarımızın erken yaşta bunu öğrenmesi için Dünya Çevre Haftası etkinlikleri içinde deniz temizliği yaptık." dedi.

Sağlam, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçlarının sahilde dip temizliği yaptığını belirterek, çıkarılan atıkların sergilendiğini kaydetti.

Etkinliğe, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Sahil Güvenlik Binbaşı Barış Kaya ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
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