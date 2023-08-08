Samsun'da Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Bisiklet Turu Düzenlenecek

Samsun'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek olan 'Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu' için hazırlıklar başladı. Tur, 4 gün-4 etap ve 600 kilometreden oluşacak şekilde planlandı. Ayrıca çocuklar için 'Zafere Süren Çocuklar' mottosuyla Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Çocuk Etabı da düzenlenecek.

Samsun'da Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "İlk Günkü Ruhla Türkiye'nin Yeni Yüzyılına" mottosuyla "Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu" düzenleneceği bildirildi.

Samsun Valiliğinin açıklamasına göre, Valiliğin himayelerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (SAMKON), Türkiye Bisiklet Federasyonu, İlkadım, Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Havza ve Ladik ilçe belediyeleri ile ilgili kurumların paydaşlığında düzenlenecek bisiklet turu için hazırlık toplantısı yapıldı.

Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, Cumhuriyetin 100. yılında düzenlenecek etkinliklerle ilgili yoğun çalışma yürütüldüğü duyuruldu.

Vali Dağlı, Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da karaya ayak bastığı Tütün İskelesi'nden 30 Ağustos'ta Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun startını vereceklerini belirterek, "Bisiklet Turu, Kurtuluş Yolu'ndan Amasya, Çorum, Tokat ve Kahramankazan üzerinden devam ederek Ankara'da ilk Meclis binasında son bulacaktır. Kurtuluş Yolu'nun ulusal anlamda tanıtılması ve bisiklet sporuna olan ilginin artırılmasının da amaçlandığı bisiklet turu, toplam 4 gün-4 etap ve 600 kilometreden oluşacak şekilde planlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Çocukların Milli Mücadele ve ilk adım ruhunu zafer coşkusu ile birlikte yaşamaları için "Zafere Süren Çocuklar" mottosuyla Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu Çocuk Etabı da planlandığını belirten Dağlı, Sevgi Parkı'ndan başlayacak parkurun Tütün İskelesi'nde son bulacağını, burada oluşturulacak festival alanında çocuklara gün boyu devam edecek birbirinden renkli etkinlikler düzenleneceğini aktardı.